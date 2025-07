Házába fogadta munkatársát, aki ezután kis híján halálra verte

Az ügyészség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki kis híján halálra verte kollégáját, miután az befogadta saját házába őt és családját. Az eset 2024 májusában történt, amikor a vádlott lakhatása veszélybe került. A beköltöző család a ház egyik szobáját kapta meg ideiglenesen– írja a Boon.hu.

Kis híján halálra verte vendéglátóját egy borsodi férfi. Fotó: Shutterstock/Fantastic Studio

Kevés híján halálra verte vendéglátóját

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség szerint az első hónap végén a ház tulajdonosa felszólította kollégáját, hogy családjával együtt hagyják el az ingatlant. A felek között súlyos konfliktusokat okoztak a későbbi vádlott italozásai. Az első figyelmeztetés utáni napon a züllött férfi ismét részegen érkezett haza, a ház tulajdonosa pedig ekkor újfent felhozta a kiköltözés témáját, ami miatt veszekedés, majd dulakodás kezdődött. Az áldozat a földre került, ahol belerúgott, majd a konyhából hozott félméteres sodrófával kezdte ütlegelni a férfit.

A súlyos ütlegelés miatt a ház tulajdonosa közvetlen életveszélyes állapotba került, az életét végül az orvosi beavatkozásnak köszönhette. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Sokkal rosszabbul járt egy Békés vármegyei nő, akit párja hónapokon át bántalmazott: többször is félholtra verte a várandós asszonyt, akit egy esetben késsel is megvágott. A Gyulai Törvényszék 12 évnyi börtönbüntetésre ítélte az elkövetőt, az ügy azonban másodfokon folytatódik. Az Origo.hu a napokban számolt be a borzasztó eset részleteiről.