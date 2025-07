Hann Endre lelepleződött: nem vállalta a vitát saját manipulált közvélemény-kutatásáról

Hann Endre nem vállalta a nyilvános vitát – derült ki a tusványosi szabadegyetem egyik panelbeszélgetésén. A „Választások és közvélemény-kutatások Közép-Európában” című programon Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elárulta: nyilvános vitára hívta a Medián igazgatóját, Hann Endrét, ám ő nem élt a lehetőséggel – írja a Magyar Nemzet.

Hann Endre is tett olyan kijelentést, amely kétségbe vonja saját intézete felméréseinek hitelességét a Tisza Párthoz kapcsolódóan (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A vita ötletét az váltotta ki, hogy a Nézőpont Intézet és a Medián rendre eltérő adatokat közöl a pártok támogatottságáról. Bár mindkét intézet rendszeresen publikál közvélemény-kutatásokat, az eredmények között jelentős különbségek mutatkoznak. Információk szerint

Mráz Ágoston Sámuel két alkalommal is felkérte Hann Endrét egy nyilvános vitára, ám első megkeresésére nem érkezett válasz, másodszorra pedig Hann elfoglaltságra hivatkozva utasította vissza a részvételt.

A Medián júniusi kutatása szerint a Tisza Párt 51:36 arányban vezetett a kormánypártokkal szemben a biztos szavazók körében. Ezzel szemben a Nézőpont friss felmérése azt mutatta ki, hogy

a Fidesz–KDNP 44, a Tisza Párt pedig 39 százalékot kapna egy most vasárnapi választáson.

A Medián több alkalommal is a Tisza Párt támogatottságának folyamatos növekedését jelezte, amivel Magyar Péter pártját egyre inkább esélyes kihívóként állítják be a kormánypártokkal szemben. Ezek a kutatások azonban egyre kevésbé tűnnek objektív mérésnek, inkább a közvélemény formálásának szándékát vetik fel. Korábban maga Hann Endre is tett olyan kijelentést, amely kétségbe vonja saját intézete felméréseinek hitelességét.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható!

Az Origó korábban arról is beszámolt, az elmúlt években a Medián több olyan közvélemény-kutatást is publikált, amelyek később teljesen megalapozatlannak bizonyultak. Az intézet legutóbb a Tisza Pártnak mért jelentős előnyt, amelyet sokan irreálisan magasnak tartanak. Érdekesség, hogy a kutatás megjelenése után maga Magyar Péter is jelezte, pártja nem indul időközi választásokon 2026-ig – ami sokak szerint azt mutatja, ő maga sem hisz a felmérés eredményeiben.