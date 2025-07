Harmincmillió vietnámi szavazó nem tévedhet – Magyar Péter áttörte az internetet!

A világ megőrült: Tisza Párt = globális szenzáció?

„Zabálják a latínók a magyar politikai tartalmat!”

- talán így is kezdhetné új kampányát a Tisza Párt, amely most már nemcsak a magyar közbeszédet, hanem a nemzetközi robotpopulációt is sikerrel tematizálja. Egyik pillanatról a másikra 30 millió feletti nézettség egy magyar nyelvű, köpködős videón? Természetes. Legalábbis akkor, ha a Fülöp-szigetekről, Bolíviából és Vietnámból a gyanúsan hasonló profilképű „rajongók” ömlenek rá, mint medúzák a balatoni strandra.

Facebook-reality: amikor a lájk fontosabb, mint az érv

A Tisza Párt Facebook-oldalán olyan tempóban nőnek a követők, hogy a NASA már külön algoritmust ír, hogy nyomon követhesse a sztratoszférába lőtt interakciókat. Kocsis Máté szerint:

„Tegnap 16.25 és 16.41 között 1000 új like-ot kapott a »köpködős« videóra, amiből 996 (!) külföldi volt.”

Így van ez, amikor a belföldi érdeklődés kicsit megcsappan, és pótolni kell valahogy a figyelmet - például pénzért vásárolt perui szimpatizánsokkal, akik nyilván mély átéléssel reagálnak a NER-ellenes posztokra, miközben a „kényszersorozás” szót sem tudják leírni, nemhogy értelmezni.

Botrány? Ugyan már! Ez csak az új kampánymódszer

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője udvariasan botrányosnak nevezte a jelenséget, rámutatva:

„Amit Magyar Péter tesz, az ugyanannak a virtuális világnak a továbbépítése, amelyben azt a látszatot akarják kelteni, mintha ők lennének a többség.”

Mondjuk úgy: a meta-többség. Olyan politikai siker ez, amit már nem szavazók, hanem algoritmusok mérnek.

Magyar Péter: A Fidesz fizet a követőimért!

Mert ha lebuksz, támadj vissza - a közösségi médiás rulett aranyszabálya szerint Magyar Péter pedig előállt az egyetlen lehetséges magyarázattal: nem ő vásárolta a követőket, hanem a Fidesz!

Zseniális!

Következtetés: a Fidesz annyira fél a MAN-től, hogy konkrétan vietnámi álprofilokat fizet neki, hogy utána leleplező cikket írjon arról, hogy… vásárol követőket. Ez a 4D-s sakkozás olyan mély, hogy már Mariana-árok is irigykedik.