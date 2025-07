Holttesteket gyűjtött a tinédzser banda, 37 emberi maradvány került elő a pesti lakásból

Nem lehettek profi műkincsrablók

A környékbeli gyerekek fedezték fel a betörés nyomait. Rögvest a kápolna gondnokához szaladtak, aki telefonált a rendőrségnek. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást. A bűnügyi technikusok mellett az ügy nyomozója egy ismert antropológus segítségét kérte.

A helyszíni szemlebizottság számára a lábnyomok 4-5 tettesről tanúskodtak.

Miután felmérték, hogyan jutottak be, igyekeztek minél pontosabban rekonstruálni a kriptában történt eseményeket. A szakértő segítségével megállapították, mi tűnt el és azt is, hogy mi az, amit nem vittek magukkal a sírrablók. A keresztelői aranykereszt például nem kellett nekik, pedig az is ott függött Alexandra nyakában, és egy aranygyűrűt is ott hagytak a kriptában, feltehetően azért, mert elgurult, ők pedig nem hajoltak le érte. Ebből már tudták, hogy nem egy profi műkincsrabló banda csapott le a nagyhercegnő sírhelyére. Körözést adtak ki az eltűnt tárgyakra és próbáltak rájönni, kik voltak képesek ilyen vandál tettre, amellyel 700 ezer forintnyi kárt okoztak. A nagyhercegnő földi maradványainak megcsonkítása esetében az eszmei kár felbecsülhetetlen.

A koporsó felszaggatott zsanérjai

Fotó: Seremetyeff-Papp János: A "magyarok királynéja" című műve

Pár hónappal később még mindig nem találták a tetteseket. Amíg a budapestiek a sötétben tapogatóztak, a szolnoki nyomozók rábukkantak valakire, akinek a kihallgatása hasznosnak bizonyult. 1981. június 22-én ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Szolnok megyei Múzeum Igazgatósága, ők pedig forró nyomon indultak el.

A szolnoki Lenin Termelőszövetkezet központja közelében végeztek ásatásokat. A környékbelieknek tűnt föl, hogy ismeretlen muzeológusok dolgoznak a még csak részben feltárt avar- és honfoglaláskori sírok körül - vasárnap. Velük volt a környéken lakó férfi is, aki a rendőrségen elmesélte, hogy pesti rokona, és annak barátai jártak náluk vasárnap, ők kutattak csontok után az ásatás helyén”

- olvasható a Magyar Hírlap 1982. január 31-i számában.