Nyári autózás közben is előfordulhat, hogy a jármű a legrosszabbkor mondja fel a szolgálatot. A HEOL.hu szerint a kánikula nemcsak a sofőröket, hanem az autókat is megviseli – és ilyenkor nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet a lerobbanás.

A rendőrség figyelmeztet: hőségben egy forró napon az út szélén ragadni komoly kockázatot jelent. Ilyenkor a jármű könnyebben túlhevülhet vagy akár lángra is kaphat. Mutatjuk, mit tegyen hőségben az autójával

Fotó: Pixabay A HEOL.hu cikke alapján az alábbiakra kell figyelni: Tartsuk karban a hűtőrendszert – de kerüljük a gőzborotvát.

Ne erőltessük a klímát, mert túlterhelheti a motort.

Figyeljük a motor hőmérsékletét – nem minden kijelző pontos.

Mindig legyen kéznél poroltó, és füstölgő motort ne nyissunk ki azonnal.

Ellenőrizzük a guminyomást, különösen tűző nap előtt. A szakemberek szerint a megelőzés a legfontosabb, de ha mégis megtörténik a baj, az első a saját biztonság – húzódjunk árnyékba, kapcsoljuk be az elakadásjelzőt, és hívjunk segítséget.

