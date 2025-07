Egy különleges majomfaj, a hulmán legújabb hím példánya érkezett Franciaországból a Nyíregyházi Állatparkba. Az állat egy 23 éves hím, aki az Európai Fajmegőrzési Program keretében csatlakozott a parkban élő két nőstény társához – áll a Nyíregyházi Állatpark sajtóközleményében.

Igazi ritkaság, egy hulmán érkezett a Nyíregyházi Állatparkba

Az állat érkezésével a látogatók már három hulmánt csodálhatnak meg, az országban egyedül Nyíregyházán.

A hulmán – latin nevén Semnopithecus entellus – közepes termetű, lombkoronaszinten élő majomfaj, amely zárt tartási körülmények között is rendkívül ritkának számít. Jelenleg az egész világon csupán 122 egyed él belőle, így a nyíregyházi csapat jelentős szerepet tölt be a faj fenntartásában és bemutatásában.

A hulmánok nappal aktívak, életük nagy részét a fák tetején töltik, ahol főként leveleket fogyasztanak, de előszeretettel esznek rügyeket, magvakat és gyümölcsöket is. Bámulatos alkalmazkodóképességüknek köszönhetően különböző élőhelyeken is megélnek: a Himalája 4000 méteres hótakaróval borított hegycsúcsaitól kezdve Ázsia félsivatagos vidékein át a trópusi esőerdőkig, sőt még Észak-India zsúfolt városaiban is feltűnnek.

A hulmán a hindu kultúrában is kiemelt szerepet kap – Hanumán, a majomisten leszármazottjának tartják. A legenda szerint Hanumán akkor égette meg arcát, kezét és lábát, amikor Ráma isten feleségét kiszabadította és felgyújtotta Lanka városát. A hulmánokra jellemző fekete, szőrtelen arc, kéz- és lábfej ezért is kapott szimbolikus jelentést a vallásban.

A hulmán nemcsak a vallásban, hanem az irodalomban is megjelenik: Rudyard Kipling klasszikusában, A dzsungel könyvében az Elveszett Városban élő „Majmok népe” is erről a fajtáról mintázódott.

Habár élőhelyükön szent állatként tekintenek rájuk, a természetes környezetük pusztulása és az emberrel való konfliktusok miatt a hulmán állománya drasztikusan csökken. Indiában jelenleg nagyjából 200 ezer példány él vadon, de ez a szám folyamatosan apad, hiszen a gazdák egyre kevésbé tűrik meg őket földjeiken.