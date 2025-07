Váratlan fordulat jön az időjárásban

Kedden is csapadékos marad az időjárás, a gomolyfelhők magasra törnek, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az ÉNy-i szél több helyen is erős lesz - írja a Köpönyeg.hu.

Szerdán 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet, de hétvégére megváltozik az időjárás

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A nappali hőmérséklet 25-26 fok körül alakul.

Szerdán a napos időt csupán néhány gomolyfelhő zavarja, záporok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, az ÉNy-i szél pedig élénk marad.

Csütörtökön fátyolfelhők és gomolyfelhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél erősebb lesz, néhol élénkül.

A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Pénteken a napos időt néhány felhő zavarhatja, záporok pedig előfordulhatnak. Az északnyugati, nyugati szél csak időnként élénkül meg. A minimum hőmérséklet 10-17 fok között, a nappali csúcs pedig 31 fok körül várható.

A hétvégén szombaton napos, meleg idő várható 30 fok körüli hőmérséklettel és néhol záporral, míg vasárnapra hűvösebb, szelesebb, zivataros időre kell számítani 26 fokos maximumokkal.