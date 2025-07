Megállíthatatlan nyári hőség – mutatjuk, mikor jöhet némi enyhülés

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szerda

Teljesen derült, felhőtlen időre számíthatunk, éppen ezért kizárt a csapadék is. Országos hőség lesz 30-35 fok közötti maximumokkal. Gyenge marad a keleti szél.



Csütörtök

Strandidő lesz sok napsütéssel, szinte alig lesz felhő az égen. 33 és 40 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.



Péntek

A ragyogó napsütést gomolyfelhők zavarhatják, de inkább csak északon és nyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik. Marad a forróság, 33-40°C-kal.



Hétvége

Továbbra is sok napsütésre van kilátás, azonban már gyakrabban növekedhet meg a gomolyfelhőzet, és frissítő zápor, zivatar is előfordulhat. Marad a strandidő, a rekkenő hőség, 30-39 fok valószínű délutánonként.