Így szabotálják a tiszások a magyar gazdák ingyenes öntözését

Nem véletlen, hogy a tiszások korábban az energiaár-támogatásokat is támadták. Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő szerint az ilyen díjcsökkentések hasztalanok, ezért véget kellene vetni azoknak. Tehát azt az alapvetően a nagy cégeknek kedvező politikát, amit az energiaárak ügyében korábban is képviseltek, azt most az öntözővíz ügyére is kiterjesztették.