„Prófétáló” néphagyomány... – július 20-a az égi tűzpróféta, Illés napja

A magyar hagyományban Illés napján a tűz, a vihar, a villám, az égi harag prófétáját tiszteljük – ám mindhárom monoteista vallás – a zsidó, a keresztény és az iszlám vallások - által tisztelt profetikus története a megtisztulás, az átváltozás, az égi beavatás szimbolikus üzenetét is hordozza. Mert Illés a mennyekbe nem meghalt emberként, hanem élő lélekként, tűzszekerén ragadtatott fel. Így személyének története nemcsak vallási hagyomány, hanem kozmikus lélekemlékezet: a tűz beavatottjaként, a lélek transzfigurációjának és a tudat átváltozásának a prófétája. Azé a – Szentírásban sok helyütt szereplő – tűzé, amely nem elpusztít, hanem megtisztít; nem elhamvaszt, hanem felemel…

Szent Illés

Illés és a napisteni szimbólumok

Illés – ki papi családban született Kr. e. 800 körül, Izrael északi királyságában, a bálványimádásba merült nép megtérítésére kapott isteni megbízást, majd a Kármel-hegyi tűzáldozati párbajban az igaz Isten oldalán diadalmaskodott, s ki palástját Elizeusra hagyta, hogy a Jordán partján tűzszekéren emelkedjék fel az égbe – egy olyan naptári helyen kapott „szerepet” a keresztény kalendáriumban (július 20.), „ahol” a Nap égi útját járva, harmadnapra – július 23-án – kozmológiai értelemben a saját égi Házába, az Oroszlán jegyébe tér.

Amint azt Jankovics Marcell is a Jelkép-Kalendárium című könyvében is taglalja, a keresztény naptár egykori szerkesztői – az ég járását és az idő fordulását, valamint a keresztény kozmológia történeteit és szentjeinek szimbolikus életét, s cselekedeteit is jól ismerő bölcs naptárkészítők – nem véletlenül helyezték Illés napját július 20-ra a a keresztény kalendáriumba. Illés olyan napisteni minőségbe emelkedő lélek, akit tűzlovak és tűzszekér ragad az égbe, s ő az egyetlen próféta, ki nem hal meg, hanem átváltozik – csakúgy, mint évköri útján a Nap. Illés, Illyé, Éliás, Héliosz: nemcsak nevében, de szimbólumaiban is rokonok. A naptisztelő népek mitológiáiban a tűzszekér, a fehér ló, a naplovak, a napkerék, az égkerék a szoláris lét lényegi jelképei – a földi létezést fizikai és spirituális értelemben is biztosító áldott Nap mitologikus szimbólumai.