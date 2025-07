Itt vannak Magyar Péter bődületes hazugságai - lista

A politika világában megszokott, hogy a szereplők éles kijelentéseket tesznek - de Magyar Péter esetében a valóság és az állításai között rendre áthidalhatatlan szakadék tátong. Az utóbbi időszak eseményei sorra bizonyítják, hogy a Tisza Párt vezetője gyakran nem a tények talaján áll, hanem inkább a saját narratíváját igyekszik alátámasztani - ha kell, valótlan állításokkal is – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter politikai pályafutása eddig: hazugságok, ellentmondások, álhírek és politikai kettős beszéd. Fotó: AFP

Ibrányi tűz: újabb csúsztatás

Júliusban Magyar Péter Ibrányban aratott, majd másnap tűz keletkezett az érintett mezőgazdasági területen. A politikus ezt követően arra utalt, hogy szándékosság állhat a háttérben, egy quados személyre utalva. A helyi gazda, Éles András azonban nyilvánosan cáfolta ezt, jelezve: semmi sem utal gyújtogatásra, és nem állította, hogy a quadnak köze lenne a tűzhöz.

Embercsempész-botrány: tényekkel szemben

A Tisza-vezér korábban azt hangoztatta, hogy a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. Később kiderült: a gyanúsított személy már elhagyta az országot, a balesetet pedig a testvére okozta. Mindezek ellenére Magyar napokig tartotta magát az eredeti – téves – állításhoz.

A „szír repülő” és a fotó, ami 12 éves

Egyik legveszélyesebb álhíre szerint Budapestre érkezett Bassár el-Aszad szír diktátor gépe. A „bizonyítékként” használt fotóról kiderült, hogy egy évtizeddel ezelőtt készült, mégis sokáig elérhető maradt Magyar közösségi oldalán. Még a Klubrádióban is azt állította, hogy nem látja okát bocsánatkérésre.

Migránstábor a semmiből

A vitnyédi felújításokról Magyar Péter is azt hirdette, hogy migránstábort terveznek oda – annak ellenére, hogy a kormányzat egyértelműen és többször is cáfolta ezt. Itt is a pánikkeltés dominált a tények felett.

Álhír Redditről – aztán törlés

Egy posztjában Magyar azt sugallta, hogy Menczer Tamás miatt iskolai bántalmazások történnek, mindezt egy névtelen Reddit-bejegyzésre alapozva. Miután a hír nyilvánvalóan hamisnak bizonyult, Magyar törölte a posztot – szokatlan önkorrekció a részéről, ám ez is csak megerősíti: könnyedén kezel valótlan állításokat politikai fegyverként.