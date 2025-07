A forróság és a légköri instabilitás együttese miatt több vármegyében is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Zrt. Zivatarokra, viharos széllökésekre, villámlásra és jégesőre is számítani kell – különösen az északi, keleti és nyugati országrészben, de a középső régióban is életbe lépett a sárga riasztás – olvasható a Hungaromet oldalán.

Több vármegyére is riasztást adtak ki, jégesővel érkezik a vihar

Fotó: Unsplash

A szakemberek szerint szombat éjfélig több hullámban is kialakulhatnak szélviharok, helyenként jégesőre is számítani kell.

Az érintett vármegyék - Fotó: HungaroMet

A riasztás az Északi-középhegység térségét, az Észak-Alföldet és a Nyugat-Dunántúlt érinti, ahol heves zivatarokra kell felkészülni 60–80 kilométer per órás széllökésekkel. A zivatar helyenként erős villámlással, szélviharral és jégesővel érkezik.

Az Északi-középhegység térségében akár 2 centiméternél nagyobb jégeső is hullhat, 80 kilométer/órás széllökések kíséretében.

A viharos időjárás várhatóan a késő esti órákra lecseng, szombaton pedig már napos, eseménytelen idő várható. A várható viharok ellenére, hétfő éjfélig érvényben marad a másodfokú hőségriasztás.