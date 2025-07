Pedig nagyon komoly kinyomtatott szöveg volt

A titkos kormányzati megbeszéléseken, a legnagyobb titoktartás mellett elhatározták, hogy “facebookozni” fognak azok a kormánypárti aktivisták, akik fenn vannak a Facebookon és eddig is posztoltak és kommenteltek. És ezt jegyzőkönyvben rögzítették! Egészen elképesztő, hogy ezek a jobboldaliak mit meg nem engednek maguknak. “Facebookozni”, (titkos nyelven: fészbukkozni), ugyanis csak Magyar Péternek szabad, meg azoknak, akiknek ő személyesen megengedi.

Magyar Péter "titkos jegyzőkönyve Rogán értekezletéről"

Ezért is nem akarják a kormányban, hogy kiderüljön, ők is írni fognak a közösségi médiában, mert nekik Magyar Péter személyesen ezt nem engedte meg. Különösen megkapó az ügy titkossága, ha Magyar Péter nem éber és nem ismeri fel ezt az ellene szőtt összeesküvést, akkor még titkos Facebook posztok tömege öntötte volna el az internetet, elvéve az értékes időt Magyar Péter posztjainak olvasásától, újraolvasásától és memorizálásától. Ez utóbbira azért van szükség, mert időnként valahogy eltűnnek egyes posztok, mert a gonosz jobboldaliak és a leggonoszabb valóság eltér az azokban leírtaktól. Legutóbb például egy zápor merészelte viharnak képzelni magát, mert nem olvasta időben Magyar Péter posztját. Nagyon komolyan meg lesz büntetve ezért, ha egyszer az időjárás megrendszabályozására is lesz ideje Magyar Péternek, persze csak ha már a világ össze problémáját megoldotta már az összes többi posztjával.

Magyar Péter "titkos jegyzőkönyve Rogán értekezletéről" további titkokkal

Magyar Péter imádja a titkos jegyzőkönyveket, mert olyankor úgy érzi, mintha maga hallgatózott volna

Ha valaki már dolgozott komoly cégnél vezető beosztásban, akkor tudja, hogy mindenféle emberek szoktak mindenféle dolgokat írni olyasmikről, amit ők jó ötletnek tartanának. Maguktól vagy felkérésre, döntéselőkészítés céljából vagy csak egyszerűen a problémák pontos megfogalmazása érdekében. Ez sokszor még annak sem a hivatalos álláspontja, aki kiizzadta az egészet. Például azért nem, mert az illető egy gyakornok, vagy egy fiatal munkatárs, aki meg akarja mutatni, hogy ő mire képes. A dolog lényege az, hogyha valamit komolyan vesznek, akkor azért ügyelnek rá, hogy ne kerüljön a konkurencia kezébe. Nekem az a gyanúm, hogy valamelyik kukából turizták valamelyik koleszban a szóban forgó anyagot (se pecsét, se aláírás, még fejléc se, pedig azt a legkönnyebb hamisítani) és valaki viccből elküldte Magyaréknak, mert tudta, hogy rá fognak cuppani.