Jennette McCurdy története megelevenedik – Jennifer Aniston főszereplésével

A New York Times bestsellerlistáján 80 héten át szereplő Jennette McCurdy könyv alapján készült sorozat főszerepében Aniston egy nárcisztikus anyát alakít majd, aki saját jelentőségét lánya hírnevéből meríti – írja az ABC News. A történet középpontjában egy 18 éves színésznő és az őt irányító, domináns édesanyja áll, aki minden erejével próbálja kontroll alatt tartani gyermeke karrierjét és életét.

Jennifer Aniston Jennette McCurdy memoárjának sorozatadaptációjában alakít főszerepet.

Fotó: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennette McCurdy memoárja új sorozatot inspirált

A Jennette McCurdy által írt, és showrunnerként is jegyzett sorozatot Ari Katcher társproducerként segíti. A további executive producerek között szerepel Sharon Horgan, Tom Ackerley és Jerrod Carmichael is.

McCurdy neve a Nickelodeon-korszak rajongóinak ismerősen csenghet: ő alakította Samet az iCarly sorozatban, majd a Sam & Cat című spinoffban Ariana Grande oldalán tért vissza.

Jennifer Aniston ezzel a projekttel tovább erősíti kapcsolatát az Apple TV+-szal, hiszen a The Morning Show című sorozatban is főszerepet játszik és producerként is közreműködik.