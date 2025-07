JLo lenyűgöző formában, merész szettben állt színpadra, és minden dalát együtt énekelte vele a közönség. A koncertre szinte az összes jegy elkelt, a meet&greet lehetőségek is nagy népszerűségnek örvendtek. A budapesti állomás csak egy része a "Up All Night Live" turnénak, amely következőként Olaszországban, majd Varsóban és Bukarestben folytatódik. A rajongók életre szóló élménnyel gazdagodtak, és a koncert még napokig beszédtéma marad.

Mutatjuk a lenyűgöző koncertet képekben: