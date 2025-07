Kamion ütközött egy Suzukival: meghalt a reggeli baleset egyik sérültje

Az Origo az elsők között számolt be arról a borzalmas balesetről, amely csütörtök reggel, Békéscsaba határában történt. Megírtuk, hogy személyautó ütközött össze egy kamionnal. A baleset következtében a nyerges vontató kigyulladt és hatalmas lángokkal égett. Ekkor még arról szóltak a hírek, hogy a személygépkocsi vezetőjének az életéért küzdenek az orvosok. A Beol.hu most arról számolt be, hogy a Suzuki sofőrjének, egy 69 éves, férfinak az életét nem sikerült megmenteni, pedig a mentőszolgálat mindent megtett ennek érdekében.

Kiégett a kamion a csütörtökön reggel történt halálos balesetben Fotó: Bencsik Ádám

Úgy tudni, hogy nem a kamion volt a vétkes

Szemtanúk elmondása alapján a személyautó tért át a másik sávba, és ütközött neki a kamion üzemanyag-tartályának. A portál információi szerint egy békéscsabai gépjármű-oktató balesetezett, aki vélhetően rosszul lett vezetés közben.

