A nyári kánikula idején a legkisebbek fokozott odafigyelést igényelnek. A magas hőmérséklet, az erős napsütés és a gyorsan kiszáradó levegő megviselheti a babák szervezetét, ezért nem mindegy, hogyan öltöztetjük, mikor visszük ki őket a szabadba, és hogyan gondoskodunk a megfelelő folyadékpótlásról

Kánikula babával: hasznos tanácsok a védőnőtől a forró napokra

Fotó: Unsplash

Dériné Tóth Andrea körmendi védőnő hasznos tanácsokat osztott meg arról, mire figyeljünk nyáron, amikor kisbabával vészeljük át a kánikulát.

Tippek a kánikula túléléséhez

Az újszülöttek és csecsemők különösen érzékenyek a forróságra. A védőnő szerint fontos, hogy ne tegyük ki őket közvetlen napsugárzásnak, még árnyékban is viseljenek könnyű sapkát vagy kalapot. Öltöztessük őket természetes, jól szellőző anyagokba – nappal és éjszaka is. A hálózsák vagy body is legyen légáteresztő.

Séta közben használjunk napernyőt, UV-szűrős árnyékolót, muszlinkendőt vagy esernyőt a babakocsin. A teljes letakarás azonban veszélyes lehet, mivel túlhevülhet alatta a levegő. Délelőtt 11 és délután 3 óra között pedig, ha lehet, ne tartózkodjunk a szabadban – ez a szabály a babákra, a gyerekekre és a felnőttekre is érvényes.

A meleg nemcsak a napsugárzás miatt veszélyes: maga a hőség is túlterheli a babák szervezetét. Különösen az újszülöttek esetében fontos, hogy az első hat hétben inkább bent, hűvös környezetben pihenjenek. A védőnő szerint a strand ebben az időszakban nem ajánlott.

A légkondicionálót használjuk körültekintően. Utazás előtt hűtsük le az autót, de menet közben kerüljük a közvetlen hideg levegőt. Otthon se irányítsuk a klímát a gyermekre, inkább próbáljuk a szobát egyenletesen hűvösen tartani. Soha ne hagyjuk a gyermeket egyedül a felforrósodó autóban – még egy percre sem!

