Dinnyével, sörrel vagy klímával hűsölünk? Így védekeznek a magyarok a kánikula ellen

A felmérés alapján a legnépszerűbb nyári hűsítő eszköz a légkondicionáló (split vagy mobil klíma), amit a válaszadók több mint fele használ a kánikula ellen. Emellett a ventilátor, a hűsítő medence és jakuzzi is előkelő helyen végzett. A kerti medencék forgalma 2025 júniusában több mint kétszeresére nőtt a tavalyi évhez képest.

A kánikula elől menekülnek a turisták és a helyi lakosok egyaránt

A légkondik, mobilklímák és ventilátorok iránt közel 63%-kal emelkedett a kereslet

– mondta Papp Máté, a Pepita Group növekedésért felelős vezetője.

Bár a technológia uralja a nyár túlélésének piacát, a jól bevált, klasszikus módszerek sem merültek feledésbe. A hűtött görögdinnye, a jéghideg sör, vagy a szegfűszeges citrom továbbra is kedvelt választás. A válaszadók közel fele szerint ezek a legjobb természetes hűsítő módszerek.

Online vásárlás: így készülnek fel otthon a nyári hőségre

A felmérésben résztvevők több mint 45%-a már el is kezdte a kert vagy otthon felújítását, hogy a nyári forróság elviselhetőbb legyen. A szükséges anyagokat és eszközöket egyre többen online áruházakból szerzik be – megelőzve a barkácsboltokat és szaküzleteket. Ez nemcsak kényelmes, de időt és sokszor pénzt is spórol.

Mire költenek a legtöbben?

A legnépszerűbb nyári vásárlások listáján szerepel:

redőny, sötétítő függöny, roló

ventilátor, mobilklíma

napernyő, pergola, napvitorla

hintaágy, napozóágy, függőszék

kerti zuhany, párakapu, grillező

fagylaltkészítő gép és kerti világítás

A válaszadók 73%-a legfeljebb 100 000 forintot szán ezekre a termékekre, vagyis a költségtudatosság fontos szempont a nyári hűsítő megoldások kiválasztásánál.

Pénztárca kontra kánikula: mire futja idén?

A kutatás szerint:

40% kevesebb pénzből gazdálkodik, mint tavaly

31% szerint minden évben drágább a nyár

23% már korábban megvette a szükséges eszközöket

6% idén tervez komolyabb beruházást

A 2025. június 17–25. között készült kutatás 1614 vásárló válaszaira épül. A kitöltők többsége 45 év feletti nő volt, akik jellemzően családdal vagy párjukkal élnek, és városi vagy kisebb települési környezetben laknak.