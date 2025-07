Kapibarák érkeztek egy magyar állatkertbe – imádnivaló fotók!

A debreceni állatkert örömmel jelentette be, hogy három kapibara kölyök született a Dél-Amerika kifutó lakóinál. Az újszülöttek Diégó és Mika utódai, és már most aktívan fedezik fel a környezetüket – hol a szárazföldi pihenőhelyet, hol a frissítő pancsolót választva. Az állatkert közleménye szerint a kicsik rendkívül életerősek és elevenek.

A debreceni állatkert új lakói: a három frissen született kapibara kölyök máris felfedezi a kifutót.

Fotó: Zoo Debrecen

A kapibara kölykök máris birtokba vették a kifutót

A kapibara – más néven vízidisznó – a világ legnagyobb testű rágcsálója: a felnőttek akár a 60 kilogrammot is elérhetik. Nyugodt természetük miatt azonban nemcsak a látogatók kedvencei, hanem az állatkerti közösség más tagjai is szívesen vannak a társaságukban. A debreceni parkban is gyakran láthatók különböző fajokkal közös kifutóban, ahol békés jelenlétükkel megnyugtatják a körülöttük élő állatokat.

Fotó: Zoo Debrecen

A faj természetes élőhelyének szűkülése és az emberi tevékenység okozta konfliktusok miatt a kapibara felkerült a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listájára. Éppen ezért a most született három kölyök nemcsak cukiságával hódít, hanem természetvédelmi szempontból is különösen értékes.

A látogatók a napokban már meg is figyelhetik az új lakókat a kifutóban, amint anyjukat követik lépésről lépésre – vagy inkább tappancsról tappancsra.