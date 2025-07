Kapu Tibor régi bizonyítványa került elő – meglepő dolog derült ki

Különleges dokumentum bukkant fel a nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskola egyik fiókjából: Kapu Tibor, Magyarország első kutatóűrhajósának egykori bizonyítványa, vagyis a zeneiskolai „kék kiskönyve”. A dokumentum közel húsz évig porosodott az intézményben, és most, hogy a világ figyelme az űr felé fordult, újra előkerült – írja a Szon.

Kapu Tibor a HUNOR-program részeként számos tudományos kísérletet és ismeretterjesztő programot fog lebonyolítani.

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

A zeneiskola a közösségi oldalán jelentette be a felfedezést, épp akkor, amikor Kapu Tibor az űrben tartózkodott az Axiom küldetés tagjaként. Mint írták, 2005 és 2009 között tanult náluk: kezdetben gitározott, majd nagybőgőre váltott. Az intézmény munkatársai azt ígérték, hogy a küldetése után visszajuttatják a különleges emléket egykori tanítványuknak.

Természetesen sokan kíváncsiak lettek arra is, kitől tanult hangszeren játszani Kapu Tibor.

A válasz is megérkezett: gitároktatója Olajos Gábor, bőgőtanára pedig Kapusi Kálmán volt.

Az Axiom Space egyébként több részletet is megosztott az űrutazásról, köztük azt is, milyen zenét hallgattak az űrhajósok a kilövés napján. Kapu Tibor választása a Quimby „Búvóhely” című dalára esett, ami nemcsak zenei ízléséről árulkodik, hanem arról is, hogy továbbra is kötődik magyar gyökereihez és kultúrájához.