Nem fogja elhinni, milyen videó került elő Kapu Tiborról!

A Kapu Tibor-ról készült videó egyszerre hétköznapi és lenyűgöző. A magyar űrhajós egy borotvával a kezében lebeg a térben – és ezzel egy pillanatra emberközelivé válik az űrutazás.

Kapu Tibor kutatóűrhajós, az Ax-4 misszió tagja

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Így borotválkozik Kapu Tibor az űrben

Kapu Tibor friss videója bepillantást enged az űrhajós élet hétköznapjaiba. A felvételen a magyar űrhajós épp borotválkozik.

Egy igazi férfi mindig készen áll

– tartja a mondás, amit ő most szó szerint vesz. Az űrmissziók során nemcsak tudományos kísérleteket végez, hanem a szépségápolásról is gondoskodik: friss, üde és ápolt szeretne maradni akkor is, ha több száz kilométerre lebeg a Föld felett.

Kapu Tibor néhány napja tért vissza a Földre, miután heteket töltött az űrben egy nemzetközi űrmisszió részeként.