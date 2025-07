Bűz, kosz és penész – Karácsony Gergely aluljárói továbbra is méltatlan állapotban

Továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a budapesti aluljárókban – a kosz, a bűz és a leromlott műszaki állapotok már szinte a mindennapok részévé váltak. A probléma nem új keletű: számos helyen rendszeresen feltűnnek ittas vagy drogos hajléktalanok, gyakorik az összeszólalkozások, de műszaki hiányosságokkal is szembesülhetnek a járókelők – számolt be a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely aluljárói továbbra is méltatlan állapotban MTI/Koszticsák Szilárd

Az Astoriánál például javításra szorul a burkolat, a Nyugati pályaudvar aluljárójában elektromos vezetékek lógnak a plafonról, a Corvin negyedben pedig továbbra is siralmas a mennyezet állapota. Emellett kevés a szemetes, és érezhetően nem elegendő a takarítás sem.

Az elmúlt egy évben szinte semmi nem változott: a csatornaszag, a graffitik és a rendezetlenség továbbra is meghatározzák az aluljárók arculatát. Több helyen beázik a mennyezet, penészfoltok, vizes padló és málló vakolat fogadja azokat, akik a metrólejárókat használják. A burkolat több ponton balesetveszélyes, a világítás pedig nem mindenhol kielégítő.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható!

Az Origó korábban arról is beszámolt, legutóbb Szentkirályi Alexandra hívta fel a figyelmet: Budapest aluljárói továbbra sem számítanak biztonságosnak.