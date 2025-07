Poligráffal bizonyítaná a kecskeméti férfi, hogy nem akart bérgyilkosokat fogadni

Az Origo is beszámolt róla, hogy orosz bérgyilkosokkal akarta kivégeztetni élettársát és két haragosát egy kecskeméti vállalkozó. A férfi azonban tagadja a vádakat, és poligráfos vizsgálatot is kért ártatlansága bizonyítására. Az eset részleteit most a Baon.hu írta meg. A 47 éves terheltet emberölés előkészületével gyanúsítja a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), ám védője, dr. Lipovics János szerint csupán indulatos, meggondolatlan kijelentések hangozhattak el egy baráti beszélgetés során, bűncselekményre utaló konkrét lépés nem történt.

Tagadja a kecskeméti férfi, hogy bérgyilkost fogadott volna Képünk illusztráció. Fotó: Pexels.com

A Belügyminisztérium közlése szerint a férfi pénzügyi kintlévőségei és magánéleti problémái miatt likvidáltatta volna haragosait orosz ismerőseivel, a gyilkosságok idejére pedig alibiként spanyolországi nyaralást tervezett. A bűncselekmény finanszírozását cége várt, közel százmilliós bevételéből oldotta volna meg. A rendőrség azonban időben lépett: a férfit Budapesten, tartózkodási helyén fogták el, és előállították, jelenleg is letartóztatásban van.

Mindent tagad a kecskeméti vállalkozó

A gyanúsított részletes vallomást tett, amelyben határozottan tagadta a bűncselekmény elkövetését. Sőt, ő maga kérte, hogy vallomását hazugságvizsgálóval (poligráffal) ellenőrizzék. Ügyvédje azzal érvel, hogy a férfi tényleges megbízást senkinek nem adott a gyilkosságra.

Ha volt is erőszakra utaló kijelentés, az egy meggondolatlan, indulati megnyilvánulás lehetett. Semmilyen konkrét lépés nem történt.

A védelem bízik abban, hogy az eljárás mielőbb lezárul, és a nyomozás során sikerül tisztázni a férfit a súlyos vádak alól.