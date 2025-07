Ismételten magyarellenes bűncselekményt követtek el az ukrán soviniszták. Ezúttal egy templomot gyaláztak meg, felgyújtották és "magyarok takarodjatok", "késhegyre a magyarokkal", feliratokkal becstelenítették meg a palágykomoróci görögkatolikus templomot. Nem ez az első eset. Még csak a "szlogen" sem első ízben tűnik fel.

Késhegyre a magyarokkal – írták a palágykomoróci görögkatolikus templomra

Már tíz évvel ezelőtt, a Majdan téri szélsőjobboldali puccs után elkezdték skandálni, ezt ordították, mikor március tizenötödikén letépték egy kislány kokárdáját, ezt ordították, mikor felgyújtották a KMKSZ székházát, majd mikor számonkérték őket, azt hazudták, hogy "orosz provokáció". Évek óta tart a gyalázat, és kérdezhetnék, hova fog ez fajulni? Meddig mennek még el? De a kérdések feleslegesek, hiszen már tudjuk meddig mennek el, már nem kell rettegnünk attól, hogy mi lesz a következő lépésük, mert már megtették. Már gyilkoltak.

Tőrdöfés, és "késhegy"

Nem meglepő, hogy bennünk keresik az ellenséget. A nácik már az első világháború után keresték, hogy "ki döfte őket hátba". Németországban a zsidókat találták meg, az ukránok minket, magyarokat. Mi vagyunk az ellenség, mert a fronton nem bírnak az oroszokkal, ezért belső ellenséget kezdtek keresni és megtalálták maguknak a kárpátaljai magyarokat.

Ők ugyan ártatlanok a háborúban, de kevesen vannak, Magyarország kicsi, úgy gondolják nem tudjuk megvédeni nemzettársainkat, ezért azt hiszik szabad kezet kapnak. Vegzálhatnak, gyilkolhatnak minket büntetlenül, ehhez pedig magyarországi szövetségeseket is találtak. Elvtelen senkiket, nemzetárulókat, akik elnézik nekik azt is, ha ölnek.

Európa pedig asszisztál ehhez a borzalomhoz. Brüsszelt mi nem érdekeljük, ugyanúgy ellenségként tekintenek ránk az EU urai, ahogyan az ukránok.

Ugros eliminandos esse

Mondják körülöttünk már ezer éve, és most az ukránokban megtalálták a hóhért, aki a nyakunk köré tekerné a kötelet. De nem számolnak azzal, hogy sokkal rosszabbat is túléltünk már, és azok, akik először a zászlajukra tűzték a fenti jelmondatot, Pozsonynál ugyanúgy hullottak el, ahogy azok fognak, akik most innák a vérünket.