Megrázó képsorok: felismerhetetlenségig égett ki egy autó az úton

Sokáig tart, mire eltakarítják a baleset jeleit a 43-as főúton, ahol még pár órája is javában munkálkodtak a tűzoltók. Ismét kiégett egy autó, ezúttal Makó és Apátfalva között, a 43-as főút 38-as kilométerszelvényénél – írja a delmagyar.hu.

Kiégett egy autó a 43-ason

Fotó: Donka Ferenc / DELMAGYAR

Ismét kiégett egy autó: felismerhetetlenre roncsolódott a hatalmas tűzben

Apátfalva közelében, a 43-as főút mellett kiégett egy autó, mely olyan hatalmas lángokkal égett, hogy a tűz az aljnövényzetre is átterjedt. Szerencsére a makói hivatásos tűzoltóknak két vízsugárral sikerült eloltani a lángokat, és megfékezni a tűz továbbterjedését.

A beavatkozó egységek még egy órával ezelőtt is a baleset okozta károk elhárításán dolgoztak, talán még most is az utómunkálatokat végzik.

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben.

Személyi sérülésről nem tudni, viszont az autó teljesen kiégett, az erről készült sokkoló felvételeket a portál oldalán, a linkre kattintva tekintheti meg.

Nemrég a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik járműve égett ki rejtélyes körülmények között, Karancsságon. Hiába érkezett ki két tűzoltóegység is a helyszínre, az autó teljesen kiégett.