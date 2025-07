Kihirdették a felvételi ponthatárokat – mutatjuk! 

Végre! Ma este 20 órakor hivatalosan is kihirdették a 2025-ös felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, ki kezdheti meg szeptemberben egyetemi tanulmányait. Idén is több tízezer fiatal várta izgatottan az eredményt, amelyet sms-ben és az E-felvételi rendszerében is megkaphattak.

Vágólapra másolva!

Kihirdették a felvételi ponthatárokat! A 2025-ös általános felvételi eljárásban közel 130 ezren jelentkeztek alap-, osztatlan- és mesterképzésekre, a legtöbben idén is a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzéseket választották. Magyarország továbbra is egyedülálló Európában, hiszen a diákok mintegy 80%-a állami támogatással tanulhat az egyetemen. Kihirdették a 2025-ös ponthatárokat!

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs Corvinus Egyetem Idén is kiemelkedően magas ponthatárokkal lehetett bekerülni a Corvinus Egyetem ingyenes képzéseire – a legmagasabb, 478 pontos ponthatár a nemzetközi gazdálkodás angol nyelvű szakra volt, ami tavalyhoz képest sem csökkent. A legnépszerűbb állami ösztöndíjas, nappali tagozatos szakok ponthatárai: Nemzetközi gazdálkodás (angol) – 478 pont

Nemzetközi tanulmányok (angol) – 455 pont

Alkalmazott közgazdaságtan – 455 pont

Filozófia, politika, gazdaság (angol) – 450 pont

Gazdálkodási és menedzsment – 443 pont (magyar), 440 pont (angol)

Üzleti adattudomány – 444 pont

Gazdaságinformatikus – 440 pont

Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés – 440 pont

Kommunikáció és médiatudomány (angol) – 433 pont BME A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakjain idén jelentősen magasabbak lettek a felvételi ponthatárok, mint tavaly. A legnépszerűbb szakok ponthatárai: Építészmérnök – 424 pont

Gazdálkodás és menedzsment – 418 pont

Mechatronikai mérnök – 394 pont

Fizikus-mérnök (angol) – 390 pont

Vegyészmérnök – 372 pont

Mérnökinformatikus – 355 pont

Építőmérnök – 345 pont

Járműmérnök – 338 pont

Pénzügy és számvitel – 438 pont

Kommunikáció és médiatudomány – 455 pont ELTE Rekordot döntött az idei felvételin az ELTE: 12 583 új hallgató kezdheti meg szeptemberben a tanulmányait. Idén a legmagasabb ponthatár a jogász osztatlan szakon volt: 479 pont kellett a bejutáshoz.

A legfontosabb felvételi ponthatárok: Kommunikáció- és médiatudomány – 445 pont

Nemzetközi gazdálkodás – 433 pont

Gazdálkodási és menedzsment – 422 pont

Kereskedelem és marketing – 419 pont

Programtervező informatikus – 385 pont

Galéria: Izgalom, várakozás és ünneplés – Pont Ott Parti 2025 a Budapest Parkban 1/19 A ponthatárok kihirdetése mindig erőteljes érzelmi hatást vált ki

Kihirdették! Mik voltak idén a legnépszerűbb szakok? A legtöbb jelentkezőt idén is a gazdasági, jogi és orvosi képzések vonzották. A Felvi.hu előzetes statisztikái szerint a legnépszerűbb alapszakok: Gazdálkodási és menedzsment – több mint 18 ezer jelentkezővel

Pszichológia – közel 9 ezer jelentkező

Kereskedelem és marketing

Jogász

Általános orvos A nagy érdeklődés miatt ezekre a szakokra különösen magas felvételi ponthatárra lehetett számítani.

A friss ponthatárok a Felvi.hu hivatalos oldalán érhetők el, ahol minden képzésnél részletesen megtekinthető, mennyi ponttal lehetett bekerülni. Emellett az egyetemek saját felületeiken és közösségi oldalaikon is közzéteszik az eredményeket. Akik most nem nyertek felvételt, még nem maradnak le végleg: néhány napon belül indul a pótfelvételi, ahol egy szakra lehet újra jelentkezni. A pótfelvételiről hamarosan további információk is érkeznek.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!