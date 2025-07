Király Linda döntött: valamiről le kellett mondania

Király Linda élete egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül – és nem csupán külsőleg. Az énekesnő, aki tavaly nyáron újra összejött régi szerelmével, Simonnal, most minden erejét az életmódváltásnak szenteli. A Borsnak elmondta: a távkapcsolat nehéz, de párja megértő, hiszen tudja, mennyit küzdött eddig a túlsúllyal.

Király Linda

Fotó: Instagram/Király Linda / Instagram/Király Linda

Király Linda: a kapcsolatát is háttérbe helyezi a testi-lelki gyógyulásért

Most nem tudok Amerikába utazni, mert folyamatosan dolgozom magamon

– vallotta be Linda, hozzátéve, hogy Simonnal továbbra is napi kapcsolatban vannak, és ő is érti, hogy ez az időszak az önmagára találásról szól.

A 30 kilós fogyás nemcsak a külsején, hanem a lelkén is nyomot hagyott.

Nemcsak a fogyás a fontos, hanem az is, hogy jóban legyek magammal

– fogalmazott az énekesnő, aki szerint a lelki gyógyulás legalább annyira fontos, mint a fizikai.

Simon büszke rá, Linda pedig napról napra érzi a változást. Még akkor is, ha néha még a tükörnek sem hisz.

Király Linda és Simon 23 év után találtak újra egymásra

Az Ázsia Expressz után egy szemfüles olvasó kapta lencsevégre Lindát és Simont, amint ölelkeztek. Később kiderült: Simon nem más, mint az énekesnő első nagy szerelme, akivel nyolc évig voltak együtt. A kapcsolatuk sosem szakadt meg teljesen, és tavaly nyáron ismét esélyt adtak egymásnak – ezúttal távkapcsolatban.