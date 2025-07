Sokkolta a rajongókat Kiszel Tünde lánya

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella énekesnőként, táncosként és modellként is ismert a magyar közönség előtt. Most azonban egy új szerepben tűnt fel, amely meglepetésként érte a rajongóit és őt magát is. Színházi színpadon bizonyíthatott, ami régi álma volt, de a zene marad továbbra is a fő szenvedélye.

Kiszel Tünde lánya, Donatella Kálmán Henrietta színésznővel.

Fotó: Bors/HeArt Társulat

Kiszel Tünde lánya gyerekkori álma felé tett lépést

A fiatal lányt már egészen kiskorától lenyűgözte a színház világa a kulisszák mögötti nyüzsgés, a jelmezek, a próbák hangulata és az előadás előtti izgalom. A Bors információi szerint most először adódott számára lehetőség arra, hogy egy színházi produkció részese legyen, nem nézőként, hanem aktív közreműködőként. Bár egy kisebb szerepben tűnt fel, a tapasztalat számára életre szóló élményt jelentett.