Ha már nem a hőség, hanem a klíma zaja zavar – itt a megoldás!

A klíma ma már sokak otthonának alapfelszereltsége, főleg a nyári kánikulában. Ám míg az egyik lakó hűsöl, a másik a kültéri egység zúgásától és a kondenzvíz csöpögésétől szenved. Egy szekszárdi klímaszerelő szerint ezek a panaszok legtöbbször hibás szerelésre, elhanyagolt karbantartásra vagy rosszul vezetett vízelvezetésre vezethetők vissza.

A társasházi klíma kültéri egysége nem csak hűt, de zajt és csöpögést is okozhat – fontos a szabályos felszerelés és vízelvezetés

Fotó: Unsplash

Egyre több panasz érkezik a társasházi klíma miatt – mit tehetünk?

A ventilátor lapátjai, a kompresszor rögzítése vagy egy eltömődött lefolyó is zavaró zajokat, csobogást, csöpögést okozhat. Ha a kondenzvíz nem zárt rendszerben távozik, az nemcsak bosszantó, de a társasházi szabályzatokba is ütközhet – ráadásul a járdán csöpögő víz a gyalogosokat is zavarhatja – írja a Teol.

Szerencsére létezik megoldás: akár egy zárt tárolóedénybe vezetett kondenzvíz, akár egy kondenzszivattyú segítségével szabályosan és észrevétlenül is működhet a klíma. A szakértő szerint a legfontosabb a rezgéscsillapítás és a szabályos felszerelés – ezzel elkerülhetők a szomszédokkal való konfliktusok is.