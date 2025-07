A magyar kormány kitiltja Magyarország területéről a terroristákat éltető botrányzenekart

A Kneecap palesztin- és Hamász-párti közönsége a Glastonbury fesztiválon (fotó: AFP)

A botrány akkor robbant ki, amikor a Kneecap tagja, Mo Chara egy londoni koncerten Hezbollah-zászlót lengetett a színpadon, azt kiabálva: „Fel, Hamász! Fel, Hezbollah!” Charát terrorcselekmény támogatása miatt egy hónappal ezelőtt bíróság elé állították.

De más borányok is kísérték a zenekar eddigi működését. Egy 2024-es, év végi koncertjükön a „Szabad Palesztinát, bármilyen eszközzel” és a „Halál a cionistákra” jelszavakat ismételtették közönségükkel. Ezt követően

gyűlöletbeszéd és uszítás gyanújával kezdett nyomozást a brit rendőrség.

Később, idén áprilisban a Coachella Fesztiválon „Fuck Israel – Free Palestine” feliratú zászlókat lengettek, Glastonburyben pedig szidalmazták a brit miniszterelnököt és a konzervatív párti képviselőket. Emiatt is rendőrségi vizsgálat indult. Az esemény nem mindenkit lepett meg, hiszen az együttes egyik tagja korábban azt mondta:

A legjobb tory (brit konzervatív) a halott tory.

Különösen amiatt döbbenetes ez a kijelentés, mert az elmúlt évek során több brit képviselő is politikai gyilkosság áldozata lett – idézte fel a Magyar Nemzet.

Bojkott a Sziget ellen; a rabbitestület is elhatárolódott

A Kneecap meghívása miatt Magyar Nemzeti Táncegyüttes lemondta fellépését a fesztiválon, és ez így is marad, amennyiben a szervezők nem változtatnak az álláspontjukon az ír zenekar meghívását illetően. Az eset miatt néhány nappal ezelőtt többen demonstráltak a Szigetre vezető hídnál, a szervező is felidézte: a Kneecap koncertjein rendszerint felbukkannak különböző terrorszervezetek zászlajai is, amiknek nincsen helye a fesztiválon. Nemes Dániel a HírTV-nek megerősítette: el szeretnék érni, hogy a Kneecap ne állhasson színpadra a fesztiválon, ennek érdekében további demonstrációkat is szerveznek.

A rabbitestület is elhatárolódott a Kneecap fellépésétől

A Rabbitestület és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület (ZSIMA) elnöke, Róna Tamás a zsidó közösség, a vallásos emberek és a békepártiak nevében is elhatárolódott a Kneecap szigetes fellépésétől. Véleménye szerint Magyarországon nincs helye terroristákat támogató előadóknak. Azt írta: az ír zenekar a popkultúrát mérgezi, ahonnan számos fiatal, szórakozni vágyó véleményét befolyásolhatják; illetve gyűlöletkeltésre használhatják a Sziget Fesztivált, Európa egyik legnagyobb zenei eseményét.