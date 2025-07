Kneecap-ügy: a magyar kormány határozott álláspontja

Mint ismert, botrány kíséri az idei Sziget Fesztivált: heves vitát váltott ki egy zenekar meghívása, amelyet több nemzetközi rendezvény is vállalhatatlannak ítélt. A Kneecap fellépése körül komoly indulatok forrtak, ugyanis a zenekar nyíltan méltatta a Hamászt és a Hezbollahot.

A Kneecap-ügy is szóba került a Kormányinfón

Fotó: Kurucz Árpád

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón határozottan kijelentette a Kneecap zenekar botrányos meghívásával kapcsolatban:

Továbbra is az a véleményünk, amit egyébként előző kormányinfón is elmondtam, hogy Magyarországon van tere az egymásnak ellentmondó, akár még sértő és bántó véleményeknek is, de a gyűlöletre uszításnak és közösségen izgatásnak nincsen tere.

Ezért

terrorszervezeteket éltető, nyilvánvalóan antiszemita megnyilatkozásokat tevő zenekarnak Magyarországon sehol, így a Szigeten sem lehet szerintünk tere.

Mazen Al Ramahi szállodájában üzemeltet luxuséttermet Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója, akivel kifejezetten jó viszonyt is ápol a palesztinbarát üzletember, ezzel kapscolatban is tájékozatatott a miniszter, aki közölte:

Az valóban igaz, hogy

az említett üzletember a magyar szolgálatok látókörébe be is került az említett kapcsolatok miatt.

Az, hogy egyébként az ő kapcsolata a Sziget korábbi főszervezőjével szerepet játszotta-e a zenekar meghívásában, vagy sem, arra az illetékesnek kell válaszolni. Mi azt sajnáljuk önmagában is, hogy

a Sziget ezekre a vádakra okot adott azzal, hogy egy ilyen vállalhatatlan meghívást intézett,

majd amikor ebből már botrány volt, és mondhatni egy elég széleskörű összefogás azzal kapcsolatosan, hogy Magyarországnak ezt nem szabad megengedni, akkor sem tért el az eredeti szándékától. De úgy gondolom, hogy ez így megnyugtatóan rendeződött és lezárult.

A Sziget szervezőinek eljárása, illetve a terrorista szervezeteket éltető északír együtteshez való makacs ragaszkodás azonban érthető lehet,

ha fesztiválalapító Gerendai Károly és Mazen Al Ramahi jordán állampolgárságú arab üzletember közötti kifejezetten jó viszonyra tekintünk.

Mazen Al Ramahi egyébként nem rejti véka alá, mennyire fontos számára Palesztina ügye. Az izraeli–palesztin konfliktus 2021-es fellángolása idején például élesen kritizálta a magyar külügy hozzáállását egy, a Magyar Hangnak adott, meglehetősen elfogult és alákérdezős interjúban.