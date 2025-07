Kemény üzenetet küldött Kocsis Máté Magyar Péternek

Kemény bejegyzést tett közzé a Fidesz frakcióvezetője. A tiszás Tarr Zoltánnak nem engedték meg, hogy vitázzon velem Tusnádon – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté Magyar Péternek is üzent

“Gondolkodási időt” kért, de ma délelőtt végül erről tájékoztatta Németh Zsoltot, a fesztivál alapító-házigazdáját.

Ezután nem sokkal előbukkant a főhazug Magyar Péter, s azzal kezdte posztját, hogy sokan kérdezik tőle, részt vesz-e a tusnádi fórumon. (Ja, gondolom hányan kérdezhették.

Például Tarr Zoltán, vagy Tarr Zoltán, de lehet, hogy még Tarr Zoltán is megkérdezte.) Írásában elmeséli azt is a mi kis ukránbarát pojácánk, hogy “Tusnád üde kivétel volt mindig is az érdemi párbeszédet mellőző magyar közéletben”.

De hát sajnos azok a fránya szervezők….

Mondja ezt azok után, hogy saját alelnökének, Tarr Zoltánnak megtiltotta a velem való vitát.

Mondjuk Kulja András Takács Péterrel szembeni lebőgése után érthető a félelem.

Azzal folytatja fröcsögését-terelését a forrófejű, hogy ő a nagyszínpadon szeretne Orbán Viktorral vitázni.

(Emlékeztetek mindenkit, mennyire beégette magát tavaly az EP listavezetők televíziós vitáján is, hiszen ahol lehet kérdezni tőle és van is, aki reagál is hazugságaira, ott már nem nagy a szája, csak a platóról, a mikrofonba üvöltve, verőlegények gyűrűjében.)

Szóval a miniszterelnöknek Magyar Péter gazdáival van vitája, amit folytat is. Weberrel, Ursulával, Zelenszkijjel.

Magyar viszont még Orbán Balázzsal vagy Menczer Tamással sem mert leülni soha, és most már Tarrnak is megtiltotta, hogy megvívjon velem – írta Kocsis Máté.

Kár a gőzért! Összeszoríthatja a mini kis öklöcskéit, toporzékolhat a híveinek meg az álprofiloknak, de a miniszterelnök Tusnádra évtizedek óta nem vitázni jár, hanem előadást tartani. Azon a programon vesznek részt a legtöbben. Sok-sok ezren. Tudja ő ezt nagyon jól, ott üldögélt éveken keresztül a VIP-ben – mondta a politikus.

Ez fáj ennek a bohócnak. Szóval így lepleződik le a mai Magyar Péter-féle hazugság.

Péter! Az igazság az, hogy beszariak vagytok. Remélem annyi merszetek azért lesz, hogy a holnapi kongresszuson bemutatjátok végre a választási jelöltjeiteket, ők is nagyon várják!

276 nap és felkenődsz a falra!

– üzente Kocsis Máté Magyar Péternek.