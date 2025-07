Orbán Viktor miniszterelnök a tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök (DPK) létrehozását, amelynek célja, hogy a konzervatív értékrendű közösségek szervezettebben és aktívabban legyenek jelen az online térben is. A bejelentésre Kocsis Máté is reagált a közösségi médiában.

Szükségünk van egy digitális honfoglalásra. Hajrá, Digitális Polgári Körök!

– írta a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán.