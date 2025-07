Gödöllői háztól a belvárosi airbnb lakásokig – több mint félmilliárdos ingatlanvagyont hozott össze Kollár Kinga

Mintegy 700 millió forintos ingatlanvagyona van Kollár Kingáéknak – derült ki a Mandiner legújabb becsléséből, amely a politikus legfrissebb vagyonnyilatkozata alapján készült. A lap részletesen bemutatta, hogyan is jött össze ez a hatalmas összeg a tiszás politikusnak.

Fotó: Kollár Kinga/Facebook

Kollárnak van egy több mint 1000 négyzetméteres gödöllői ingatlanja, amelyen egy 155 négyzetméter alapterületű ház áll. A hasonló gödöllői hirdetések alapján 150–170 millió forintra lehet becsülni a fenti ingatlan értékét.

Mediterrán stílusú villa fényűző terekkel, gyönyörű, békés kerttel és szórakozási lehetőségekkel Gödöllőn

Fotó: Airbnb

Erzsébetvárosi luxuslakások

Kollárék nyilatkozatában szerepel egy VII. kerületi 53 négyzetméteres lakás is. A mostani piaci árak alapján – és az ingatlan állapotát is figyelembe véve – Erzsébetvárosban jelenleg egy ilyen lakást 80–90 millió forintért lehet vásárolni.

Kollár szerint ebben a budapesti lakásban úgy érezhetjük magunkat, mintha beléptünk volna egy festmény

Fotó: Airbnb

Kolláréknak szintén Erzsébetvárosban van egy másik lakása is, ami már 68 négyzetméteres. Ez az ingatlan sincsen rossz állapotban. Egy hasonló lakás értéke a VII. kerületben már 90–100 millió forint körül van a mostani piaci árazások alapján.

Teljes hotellakás a Hősök terétől nem messze

Fotó: Airbnb

Lakás a Várnegyedben

Kolláréknak van egy I. kerületi, 30 négyzetméteres ingatlanja is. A hirdetések alapján a Várnegyedben egy ekkora méretű ingatlan ára 55–65 millió forint között alakul, de persze függ annak állapotától is.

Fotó: Airbnb

Esztergomi ingatlan

Kolláréknak van még egy esztergomi ingatlanja is. A 100 négyzetméteres alapterületű ház egy 897 négyzetméteres telken található, az ingatlan értéke értékét nagyságrendileg 85 millió forint lehet.

Portugáliai luxusingatlan

A tiszás politikusnak van egy Funchalban lévő ingatlana is. A lakóházat 2022 őszén, Magyar Péter politikába való belépése előtt szerezte, amelyért 205 ezer eurót fizetett. A funchali ház egy 153 négyzetméteres telken fekszik, és az alapterülete 104 négyzetméter. A reális ár az elhelyezkedést is figyelembe véve az 500 ezer euró lehet, ami most 200 millió forintot jelent.

Fotó: Airbnb

Most pedig összesítsük a hat ingatlan értékét:

Gödöllő – 160 millió forint

Budapest, VII. kerület, 53 négyzetméter – 85 millió forint

Budapest, VII. kerület, 68 négyzetméter – 95 millió forint

Budapest, I. kerület, 30 négyzetméter – 60 millió forint

Esztergom – 85 millió forint

Portugália, Funchal – 200 millió forint

Összesen tehát Kollárék ingatlanvagyona 685 millió forintot érhet a mostani, 2025. július végi piaci adatok alapján.