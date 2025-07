Vagyonokat kaszál Kollár Kinga a kocsmalobbit meglovagolva

Két vagyonnyilatkozatot is be kellett nyújtania Kollár Kingának az elmúlt hetekben, nemcsak a fővárosi közgyűlés tagjaként, hanem immár európai parlamenti (EP-) képviselőként is. A nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból kiviláglik, hogy a tiszás képviselőnek nem lehet oka a panaszra a pénzügyeket illetően,

jelentős vagyonra tehet ugyanis szert ingatlanjainak szálláshelyként történő kiadásából is.

Kollár Kinga az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén Brüsszelben, 2025. január 27-én (Fotó: Martin Bertrand/Hans Lucas via AFP)

Mint a Magyar Nemzet megírta, Kollár Kinga vagyonnyilatkozatai szerint felerészben tulajdonosa egy gödöllői lakóingatlannak, illetve szintén felesben tulajdonol egy 53 és egy 68 négyzetméteres lakást Budapest VII. kerületében. Ezek mellett egy 30 négyzetméteres I. kerületi lakásnak is kizárólagos tulajdonosa, illetve a vagyonnyilatkozatban feltűnik még egy esztergomi családi ház, valamint

az a madeirai lakóház, amelyért mint kiderült, korábban 205 ezer eurót fizetett

2022 őszén, Magyar Péter politikai színre lépése előtt.