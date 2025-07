Két korábbi lelkes támogató is elfordult a Tisza Párttól

Emellett jelezte, hogy szakmai együttműködése a PlumArt Consultinggal is megszűnt, így a közösségi oldalait sem ez a cég kezeli. a bejegyzésben

azt is kérte a sajtótól, hogy a jövőben ne hozzák összefüggésbe a nevét politikai pártokkal, és erről a témáról más formában nem kíván nyilatkozni.

Szabó Kimmel Tamás korábban Karácsony Gergely kampányában is szerepelt, ő adta elő a Változás dala című kampánydalt is, amely ma is elérhető a Párbeszéd nevű formáció videói között. Múltja ellenére tavaly mégis őt kérték fel Magyar Péterék, hogy több podcastbeszélgetést vezessen a Tisza Párt EP-jelöltjeivel – ezek eltávolítására is utalt mostani bejegyzésében.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy távozik Ordas Eszter a Tisza fővárosi frakciójának éléről. Azt követően pedig arról, újabb hatalmas támogatások mennek Ukrajnába, amelyhez a Tisza Párt és a DK is hozzájárult.