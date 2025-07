Gulyás Gergely: A magyarok egyértelmű állásfoglalása nem ok arra, hogy ukránok befolyásolják a magyar politikát

A miniszter a témával kapcsolatban jelezte:

Ez része annak, hogy

akik úgy gondolják, most már ne konzervatív jobboldali kormány legyen Magyarországon, hanem egy másik, azok úgy gondolják, hogy ezt a célt azzal tudják szolgálni, hogyha esélyesnek láttatják a Tisza Pártot.

Teljes nyugalom és összhang van. Még egyszer nekünk is megvannak a saját kutatásaink, amit látunk és amiben megbízunk, mert eddig megbízhatóak voltak, úgyhogy minden ezzel ellentétes írás az valóban egy propaganda terméke akkor is, ha elfogadom, hogy nem mindenki tudja, hogy ő is részt vesz ebben a propagandában, lehet, hogy a legjobb meggyőződésével teszi, vagy reménykedik benne, hogy az a valóság.