Gulyás Gergely: a kormány döntött az otthonteremtési hitel részleteiről

A tegnapi kormányülésen Nagy Márton miniszter úr beszámolt az aktuális gazdasági helyzetről és trendekről – jelezte a miniszter, majd közölte:

Egyet világosan látni kell, hogy amíg háború van és Európa ettől a háborútól szenved, addig olyan növekedést, mint azt megelőző években, nem fogunk tudni elérni.

Korábban éppen azt mondták, hogy a magyar növekedés a legrosszabbak között van, most

a 0,4%-kal az Európai Unió dobogóján vagyunk, hogyha negyedéves növekedést nézünk, de ettől még ez se egy jó érték.

Azonban ebben a törékeny helyzetben is minden jel arra utal, hogy egy gyorsuló növekedés lesz idén is és a jövő évben is. A kormány mindent megtesz ennek érdekében és