Havi bruttó ötmilliót is megkeresett Kulja András az állami egészségügyben

A nyilatkozatból az is kiderül, hogy Kulja András 45,7 millió forintnyi követeléssel rendelkezik pénzintézetek felé, ugyanakkor 28,7 millió forintnyi tartozása is van. Európai parlamenti képviselői tisztsége mellett más fizetéssel járó állást jelenleg nem tölt be.

Érdekesség, hogy a vagyonnyilatkozat végén Kulja feltüntette korábbi állásait is, amelyekből jól látszik, hogy

kiemelkedő jövedelemre tett szert az állami egészségügyben.

2023-ban a Péterfy Sándor utcai Kórházban havonta bruttó 1–5 millió forint közötti fizetést kapott, korábban pedig az Országos Kórházi Főigazgatóságon és a Jahn Ferenc Kórházban dolgozott.