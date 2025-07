Újabb részletek a kungyalui buszbalesetről – megszólalt a mentés vezetője

A kungyalui buszbaleset következtében több utas, köztük gyermekek is megsérültek, amikor egy ukrán rendszámú autóbusz, eddig tisztázatlan okból letért az útról, és a vasúti töltés mellett az oldalára borult. A járművön összesen 77 utas tartózkodott. A baleset következtében 19-en megsérültek, köztük 11 gyermek is. Eddig négy súlyos sérültről érkeztek információk. Egy 17 éves lány életveszélyes, míg egy 14 éves fiú súlyos sérüléseket szenvedett – tudatta korábban az Origo.

A kungyalui buszbalesetben 77 utas érintett. Újabb információk derültek ki a szerencsétlenségről

Kungyalui buszbaleset: újabb megrázó részletek derültek ki

A súlyos buszbalesetről a SZOLJON számolt be először, a portál kollégái szinte végig a helyszínen tartózkodtak, ahol helyszíni riportot készítettek a felborult autóbusz mentését koordináló szakemberrel is, aki elmondta, hogy a mentést megnehezítette az, hogy egy emeletes buszról van szó, így jóval magasabban van a súlypontja, mint egy hagyományosnak.

Nagyon körültekintően kellett felállítani, hogy ne dőljön el. Többször pozíciót kellett váltanunk, levegővel töltöttük, hogy a fékeket ki tudjuk oldani,

és igazából két autóval, nagy hevederekkel sikerült a talpraállítást követően kicsörlőzni az árokból. Ezt követően el is szállítottuk a helyszínről" – mondta el a portálnak Imre István János, hivatalos kamionmentő szakember.

