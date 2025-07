Vérszomjas kutya tartja rettegésben a környéket – képek a támadásokról

Vérengző kutya garázdálkodik Mezőfalván, mindenre és mindenkire ráront, ami csak az az útjába kerül. A sorozatos kutyatámadás már többszázezer forintos kárt okozott. Az elvadult eb az emberekre is nagyon veszélyes. A Duol figyelt fel a vérszomjas kutyáról szóló Facebook-bejegyzésre.

Az őrjöngő kutyatámadás során Pethes Bálint is megsérült

Fotó: Pethes Bálint/Duol

Pethes Bálint – aki nem mellesleg lelkes állatvédő – tette közzé az ominózus posztot. Több mint száz állatmentésben működött közre a Sóstó Vadmentési Központ égisze alatt, de ez az eset már az ő ingerküszöbét is átlépte. Mint mesélte, a kutya őt is megtámadta, amikor az állatait próbálta védeni. A kutyaharapás akár súlyos fertőzéseket is okozhat, mivel nagy valószínűséggel az elszabadult kutya jobbára döghúson élhet. Mindezek ellenére az eb még most is szabadon garázdálkodik.

A háziállatokon kívül a gyerekek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, hiszen a vérszomjas eb könnyű prédának tarthatja őket.

Pethes Bálint háziállatait is többször megtámadta, és az eb akkor a legveszélyesebb, amikor az ember a prédája és őközé áll.

A birka torkát marcangolta a vérszomjas eb

Fotó: Pethes Bálint/Duol

Aztán havi rendszereséggel meglátogat minket a kutya, és látjuk a birkák szenvedéseit, annyira vérszomjas az állat, hogy brutálisan tépi őket. Most egy kézzel nevelt kisbárányt támadott meg úgy, hogy nem biztos, túléli

– írja Facebook-posztjában az elkeseredett gazda.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Alexas Fotos/Pexels)

