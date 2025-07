Lerepült az útról a nyugdíjas házaspár, majd beszorultak a roncsba

Súlyos balesetet szenvedett csütörtökön késő délután egy nyugdíjas házaspár, akiknek az autója lerepült az útról, majd az árokban kötött ki. A szerencsétlenség Fadd-Domborinál, az 51366-os úton történt.

Fotó: Mártonfai Dénes

Lerepültek az útról, beszorultak

A balesethez a tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók vonultak ki, a sofőr és utasa is beszorult a roncsba, amit feszítővágóval kellett szétnyitni. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett - írja a Teol.hu, amely képgalériát és videót is közzétett a szerencsétlenség helyszínéről. A portál egy szemtanút is megszólaltatott, akik szerint az árokba borult autót a házaspár férfi tagja vezette.

