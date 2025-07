Váratlanul jelentette be Lola: itt a vége

Az utóbbi hetekben Lola minden posztjából sugárzott a boldogság: nemrég tartották az esküvőjüket, és azt is bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják. Az énekesnő a férjével nászútra is elutazott, ahonnan rendszeresen megosztott képeket, többek között gömbölyödő pocakjáról is – írja a Bors.

A nászút utolsó napjától búcsúzott Lola, aki első gyermekét várja.

Fotó: Instagram

Lola elbúcsúzott a nászútjától – de új időszak kezdődik

Most viszont véget ért ez az idilli időszak – legalábbis a nászút szempontjából. Lola egy hosszabb bejegyzésben árulta el követőinek, hogy a vakáció utolsó napjához érkeztek:

„A nászutunk utolsó napjai… Boldogok vagyunk, finomakat eszünk, rengeteg időt töltünk vízparton, nagyokat sétálunk és próbáljuk elképzelni, milyen lesz az az időszak, ami most előttünk áll” – írta az énekesnő.

A fotósorozatban romantikus pillanatok és várandóssága boldog részletei is láthatók – az utolsó „nászutas” nap emlékére.