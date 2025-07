Döbbenetes részletek derültek ki az M1-esen történt tragédiáról – ezen múlhatott egy gyerek élete?

Eseményekkel teli hét áll a katasztrófavédelem mögött: a múlt heti viharok hatalmas pusztítást végeztek, melynek következtében óriási káosz alakult ki országszerte, de több tragikus baleset is történt az elmúlt napokban. Az egyik legborzalmasabb szerencsétlenség múlt kedden délután, az M1-es autópálya Biatorbágyhoz közeli szakaszán esett meg, mely több halálos áldozatot is követelt, köztük egy gyermek életét. Az esetről azóta ellentmondásos információk érkeztek, egy dolog azonban biztos: megelőzhető lett volna a tragédia. A borzalmas balesetről az Origo is beszámolt korábban. Pénteken megismétlődött a tragédia, akkor hét autó ütközött ott egymásnak.

M1-es autópálya: a borzalmas tragédiában egy gyermek meghalt, három pedig súlyosan megsérült. Az eddigi információk alapján ez megelőzhető lett volna

Fotó: Mihádák Zoltán / kisalfold.hu

M1-es autópálya: gyermekhalál, tömegkarambol, folyamatos útlezárások

A múlt keddi szerencsétlenben az első információk szerint 3 felnőtt és egy 10 év körüli gyermek vesztette életét. A tragédia a sztráda 22-es és 23-as kilométere között történt, a főváros felé vezető oldalon, Páty térségében. Az eddigi információk alapján egy bolgár rendszámú teherautó és egy angol rendszámú személygépkocsi ütközött össze, utóbbiban hét személy, köztük három felnőtt és négy gyerek utazott. A helyszínen lévő szemtanúk szerint az autó totálkárosra tört, az utasok beszorultak a járműbe, végül a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki őket. A ráfutásos balesethez az vezethetett, hogy az autó sofőrje rosszul mérte fel a féktávolságot, ezért ütközött neki a teherautónak.

A balesethez összesen 10 mentőegységet küldtek, köztük mentőhelikopter és gyermekrohamkocsi is érkezett a helyszínre. Az érintett szakaszon teljes útzár volt érvényben. A balesethez érkeztek még az érdi, tatabányai, fővárosi és a bajnai hivatásos, valamint a bicskei önkormányzati tűzoltók is, akik igyekeztek minél gyorsabban kiszabadítani a sérülteket, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Az életben maradt három gyermeket kritikus állapotban szállították kórházba – tudatta korábban a Pest vármegyei Katasztrófavédelem helyettes szóvivője.

Azóta újabb információk láttak napvilágot a durva balesetről, kiderült, hogy más fontos dolgot is elmulasztott az autót vezető sofőr, ugyanis a járműben senki sem használta a biztonsági övet, ami talán életeket menthetett volna. Erről bővebben a Kisalföld számolt be.

Senki nem volt bekötve! Esélyt sem adtak maguknak, hogy túléljék a balesetet kedden az M1-es autópályán a 23-as km-nél, ahol ráfutásos baleset történt. Egy 37 éves férfi, két 19 éves fiatal és egy 4 éves kislány a helyszínen életét vesztette,

míg egy 4 éves kislányt életveszélyes, két 10 éves lányt pedig könnyű sérüléssel szállították kórházba" – adta hírül utólag a Baleset-megelőzés, az ORFK-OBB megbízásából készített információs oldal a Facebookon a borzalmas tragédiával kapcsolatban. Azóta nem érkezett újabb információ a baleset részleteiről, sem a túlélők állapotáról, a rendőrség még vizsgálja a baleset pontos körülményeit.