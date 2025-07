Felelőtlen sofőr miatt történt újabb súlyos baleset az M3-ason: durva dolog derült ki az autósról

A mai napon is a sokadik baleset történt az M3-as autópályán, ezúttal Mezőkövesd térségében lehet forgalomkorlátozásokra számítani. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán történt a baleset, melyben egy autós a szalagkorlátnak ütközött, jelenleg egy sávon halad a forgalom – írja a boon.hu.

Elképesztő dolog derült ki a balesetet okozó sofőrről, aki miatt újabb torlódás van az M3-as autópályán

Fotó: boon.hu/baleset-info.hu

M3-as autópálya – újabb baleset okoz fennakadást a főváros felé

Belső szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M3-as autópálya 126-os kilométerszelvényénél. A helyszínre a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, hogy elvégezzék a jármű műszaki mentését.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Varga Rudolf a portálnak döbbenetes információt árult el az ütközésről, ugyanis

kiderült: a jármű sofőrje ittasan hajtott fel az M3-as autópályára.

A felelőtlen sofőr ezúttal könnyebben sérült a becsapódás során, de a helyszínre érkező mentők kórházba szállították további kivizsgálásra.

A rendőrség sajtóreferense felhívta a figyelmet arra, hogy ez is egy jó elrettentő példa arra, miért ne üljünk soha autóba ittas vagy bódult állapotban, amin a mostani kánikula is sokat ront. A felelőtlen sofőr ezzel most nemcsak saját, de mások életét is veszélyeztette, és ez minden ittas vezető esetében így van.

Nem véletlen, hogy nemrég a rendőrség hatalmas razziát tartott, melyben az ittas vezetőket próbálták kiszűrni, hiszen a felhívások és a veszély ellenére is sokan ülnek autóba ittas állapotban.

