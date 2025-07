Nem bírja nélküle Kapu Tibor, magyar desszert hiányzik neki a legjobban

A mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjai élő rádiókapcsolatban kérdezhették Kapu Tibort, aki jelenleg a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tartózkodik. A kérdések között szerepelt az is, mi hiányzik neki legjobban a Földről – írja a beol.hu. A válasza egyszerre volt megható és ízig-vérig magyar: a családja és egy magyar desszert, a Túró Rudi.

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Ez a magyar desszert azonban nincs vele az űrben, és épp ezért hiányzik annyira. Más hazai ízeket viszont vitt magával: Erős Pistát és Piros Aranyat is csomagolt, és szerdán egy nagy közös vacsorán ezekből szinte minden elfogyott. A diákok azt is megtudhatták, hogy egy Rubik-kocka és a legendás TV Maci is helyet kapott az űrbatyujában.