Magyar Péterék becsmérlik, mégis koppintják az Orbán-kormány energetikai programját

Nem derült fény arra, miért is nevezi Magyar Péter New Dealnek azt a programvázlatot, amelyet a Tisza Párt második, július 12-én tartott nagygyűlésén meghirdetett, és energetikai témákat is tartalmaz. Az újdonságra utaló angol-amerikai elnevezés dacára ugyanis a Tisza energiaügyi tervei között semmi újat nem találni, annál inkább az elmúlt másfél évtizedben az Orbán-kormány által megfogalmazott célokat és elért eredményeit – írta meg a Magyar Nemzet.

Megfizethető rezsi

Magyar Péter kijelentése, miszerint idehaza sokaknak megfizethetetlen a rezsi, jól illeszkedik a párt eddigi rezsicsökkentés-ellenes tevékenységébe. Emlékezetes: a Tisza Párt európai parlamenti listájának hatodik helyezettje, Gerzsenyi Gabriella (aki azóta a fővárosi közgyűlésbe is beült) egy 2023-as posztjában vallotta be, hogy évekig fúrta a magyarországi rezsicsökkentést. Magyar Péternek az a márciusi szófordulata is nehezen felejthető, amely szerint „a rezsicsökkentés egy humbug”. Akkor hozzátette azt is, hogy

szerinte a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag. Ezt az állítását tételesen cáfolják a tények, többek között az európai uniós statisztikai adatok.



Érdemes felidézni Czepek Gábor, az energiaügyi miniszter helyettesének korábbi Facebook-bejegyzését. „Félreértés ne essék, amíg egy családnak is gondot okoz a mindennapi élethez szükséges energia biztosítása, addig van feladat. Az energiaárak alacsonyan tartását azonban a rezsicsökkentés biztosítja, amit Brüsszelben támad a Tisza Párt, és támadnak annak képviselői.