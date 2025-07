Magyar Péter Brüsszel, Orbán Viktor a nemzeti érdek mellé állt

Orbán Viktor ismét olyan stratégiai jelentőségű beszédet tartott Tusnádfürdőn, amely kiemelkedő szerepet játszik a hazai politikai napirend alakításában. Nem véletlen, hogy a tusványosi rendezvény mára nemcsak a Kárpát-medencében és Közép-Európában számít fontos igazodási pontnak, hanem nemzetközi szinten is egyre nagyobb figyelmet kap – állapítják meg a XXI. század intézet elemzői.

A miniszterelnök idei tusványosi beszédében határozott, stabil kormányzati pozícióból beszélt (Fotó: Fischer Zoltán/MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály)

A miniszterelnök tusnádfürdői beszédei évek óta a magyar politikai élet egyik legmeghatározóbb témakijelölő eseményének számítanak. Az itt megfogalmazott gondolatok kijelölik a kormányzás szellemi kereteit, és hosszú távú irányokat szabnak a jobboldali politikai közösség számára. Ezek a beszédek mára nemcsak hazai, hanem európai, sőt egyre gyakrabban amerikai politikai fórumokon is visszhangot keltenek – írják.

A miniszterelnök idei tusványosi beszédében határozott, stabil kormányzati pozícióból szólalt meg, és egyértelműen a 2026-os választásokra való felkészülés jegyében fogalmazta meg üzeneteit.

Orbán Viktor szerint a Fidesz belső mérései jelenleg 80 egyéni választókerületben mutatnak kormánypárti előnyt, ami biztos többséget jelentene. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy 2022-ben 87 körzetet nyertek meg, így a cél most is a további erősödés.

A kormányfő ezzel arra is reagált, hogy az elmúlt hónapokban több, gyakran torz közvélemény-kutatás látott napvilágot, amelyek a Tisza Párt fölényét sugallják. A miniszterelnök szerint ezek az adatok elsősorban a kormánypárti és bizonytalan szavazók elbizonytalanítását célozzák. Éppen ezért tartotta fontosnak megosztani a Fidesz belső kutatási eredményeit is.

Digitális Polgári Körök alakulnak

A miniszterelnök egyik legfontosabb bejelentése a Digitális Polgári Körök elindítása volt, amely a 2002-ben létrehozott polgári körök korszerű, online alapokra helyezett folytatásának tekinthető. Orbán Viktor magyarázata szerint