Hiányzások, milliós fizetés, vádak a hazája ellen – így „dolgozik” Magyar Péter Brüsszelben

Magyar Péter európai parlamenti teljesítménye finoman szólva is hagy kívánnivalót maga után – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből, amely szerint a politikus a második legtöbbet hiányzó képviselő az egész EP-ben. A portál összesítése alapján Magyar az elmúlt egy évben mindössze 15 alkalommal szólalt fel, és ezek szinte kivétel nélkül Magyarország, illetve a magyar kormány ellen irányultak.

Magyar Péter. Forrás: Képernyőfotó

A Magyar Nemzet emlékeztet: mindezt havi többmilliós fizetés mellett teszi, miközben korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy az EP-képviselőség egy „kamuállás”. Most mégis ebből él, ráadásul úgy, hogy saját párttársai sem éppen a szorgalmukról híresek – ahogy a lap fogalmaz:

nem törték össze magukat munka közben.

A pénz jön, a munka nem: Magyar Péter EP-s hiányzásairól szól a Magyar Nemzet friss cikke

A cikk azt is felidézi, hogy maga Magyar Péter is tett olyan kijelentéseket, amelyek szerint a Tisza Párt listájára „megvehető, alkalmatlan, agyhalott, Soros-ügynök” jelöltek kerültek fel – ezek egy része most szintén ott ül Brüsszelben. Ez a kettősség pedig kérdéseket vet fel a Tisza hitelességével kapcsolatban is.

A Magyar Nemzet ezzel a cikkel indítja útjára cikksorozatát, amely Magyar Péter eddigi politikai szerepvállalását, ellentmondásait és teljesítményét vizsgálja meg részletesebben.