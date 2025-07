Magyar Pétert nagyon megsütötte a nap Kocsis Máté szerint

Felszólítod a miniszterelnököt, hogy holnap jelentse be az előrehozott választásokat?! Anyám, borogass! Mindig is egy megbízhatatlan alak voltál, de téged mostanában egyáltalán nem lehet komolyan venni, már ne is haragudj – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Kocsis Máté szerint Magyar Pétert nagyon megsütötte a nap. Fotó: Markovics Gábor

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Pétert annyira megsütötte a nap, hogy újra ezzel idétlenkedik.

Képzeld el, Gyurcsány is mindig előrehozott választásokról fantáziált, aztán nézd meg, hol van most”

– írta. Magyar Péter szerint ugyanis az lenne helyes, ha Orbán Viktor miniszterelnök előrehozott választásokat jelentene be tusnádfürdői beszédében.

Magyar Péter egyre szánalmasabb

Hozzátette: Magyar Péter hülyét csinál magából ország-világ előtt, amikor bejelenti, hogy hány százalékon állnak a jelöltjei. Úgy véli,

egyre szánalmasabb a politikus, és még nagyon messze van 2026.

– Tudjuk, nagyon zavar téged, hogy ezen a héten nem rólad szólnak a hírek, nem veled van tele a sajtó, és az is, hogy a nyár közepi felmérésekben a személyes megítélésed romlott. (Annyira bepánikoltál ezen, hogy a múlt héttől dél-amerikai lájkolók tízezreivel pörgeted az egyre unalmasabb oldalad.) Szóval arra kérnélek, próbálj megnyugodni, fejleszd inkább a boksztudásodat egy tekercs WC-papíron, és ne szórakoztasd a nagyérdeműt baromságokkal! – zárta gondolatait Kocsis Máté.